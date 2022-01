Tout le monde est au courant, Mbappé veut réaliser son rêve de rejoindre le Real Madrid, et il y a de grandes chances pour que cela arrive cet été. Le PSG a donc tout intérêt à lui trouver un remplaçant de qualité, et l’attaquant parisien aurait conseillé à son club un successeur : Ousmane Dembélé !

Cette saison, Kylian Mbappé est de loin le joueur le plus important et le plus décisif de tout l’effectif du PSG. Un départ au Real cet été serait donc une énorme perte pour le club de la capitale, qui va devoir à tout prix lui trouver un successeur. Eh bien, dans cette optique, l’ex monégasque en personne s’est permis de conseiller son club actuel, et aurait recommandé aux dirigeants parisiens de faire confiance à l’international français Ousmane Dembélé pour le remplacer.

Bonne nouvelle pour le PSG, le Barcelonais sera en fin de contrat à la fin de la saison, et pourrait donc arriver libre pour l’éventuel remplacement de Kylian Mbappé. Une prolongation de contrat n’est également pas vraiment d’actualité côté Dembélé, donc le timing serait idéal pour Paris.