Déjà certain de s’attacher les services de Kylian Mbappé l’an prochain, le Real Madrid prépare un contrat de six ans avec un salaire étonnamment raisonnable.

L’optimisme déborde à Madrid, qui commence à considérer la signature de Kylian Mbappé comme acquise dès janvier prochain. Selon les informations du média ABC, la star française ne renouvellera pas son contrat avec le PSG malgré l’offre faramineuse que prépare Nasser al-Khelaïfi. La décision du joueur ne serait pas motivée par une question économique mais sportive, et son rêve le plus cher serait de porter le maillot du Real Madrid, comme ses idoles Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo.

Toujours selon les mêmes sources, Mbappé signera au Real Madrid pour six saisons, jusqu’en 2028, et aura un salaire net de 30 millions d’euros la première saison, et de 20 millions d’euros les cinq suivantes. Un montant très faible, quand on sait que le PSG est prêt à lui offrir la coquette somme de 45 millions d’euros par an, soit plus que Lionel Messi (41 M€) et Neymar (36 M€).

À Madrid, le président Florentino Pérez a déjà prévu d’inclure dans son contrat une clause libératoire hallucinante de près d’un milliard d’euros. Un privilège que les Merengues avaient notamment accordé aux superstars Cristiano Ronaldo et Gareth Bale, ou plus récemment à Karim Benzema, qui a prolongé son contrat au Real Madrid jusqu’en 2023.