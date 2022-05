Interrogé sur l’avenir de Kylian Mbappé lors d’un colloque, Javier Tebas assure que le prodige de Bondy sera un joueur du Real Madrid.

De passage au forum ISDE Sports Convention qui se déroule ce vendredi à Madrid, le président de la Liga, Javier Tebas, n’a pas pu échapper aux questions concernant le cas Mbappé. Pour lui la situation n’a pas changé, le Français rejoindra bien le Real Madrid cet été. « Je crois qu’il sera au Real Madrid. Un jour on nous dit blanc, le jour suivant noir, ça ne fait que changer… Mais je crois que oui. J’ai lu tellement de retournements de situations… Il y en a toujours, mais la sensation que j’ai, c’est que s’il avait voulu prolonger son contrat (au Paris Saint-Germain, ndlr), il l’aurait déjà fait. Mais je peux me tromper. »

Il en également profité pour taper sur les doigts du PSG et de son ‘argent illimité’ en provenance du Qatar. « Le PSG va finir l’année avec 650 millions d’euros de masse salariale, avec 300 millions d’euros de pertes, et il va quand même formuler une offre multimillionnaire à Mbappé ? Il faut que l’on presse le pas concernant les clubs-États, il doit y avoir une réforme importante de l’UEFA en ce sens, parce que cela ne peut pas se produire. Ce n’est pas possible qu’un club comme celui-ci puisse enlever un joueur de ce niveau au Real Madrid, qui a été le club le mieux géré pendant la pandémie, qui n’a pas perdu d’argent pendant la pandémie, qui a d’importantes réserves d’argent et qui sera peut-être – je l’espère – champion d’Europe… Ce n’est pas possible. »