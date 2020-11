Didier Deschamps a confirmé lundi en conférence de presse qu’il avait l’intention d’aligner Kylian Mbappé face à la Suède, mardi soir en Ligue des Nations.

Alors que l’équipe de France est assuré de la première place du groupe et que l’attaquant du PSG revient de blessure, pourquoi prendre ce risque ? Le sélectionneur s’en explique. « Kylian va bien, il a fait la séance collective hier. On a fait les choses progressivement pour l’amener à être disponible. Il va faire la prochaine séance. Je prendrai le temps de discuter avec lui. Il y a les deux options avec les avantages et les inconvénients. Je déciderai en fonction de ce qui est le mieux pour l’équipe et pour lui. Il voulait être présent pour le match de demain et si tout se passe bien, il le sera », affirme Didier Deschamps.

Rappelons que Kylian Mbappé a manqué l’amical face à la Finlande (0-2) au Stade de France, mercredi et le match de Ligue des Nations remporté au Portugal (1-0), samedi. Rappelons aussi que les Bleus sont déjà assurés de disputer le Final Four et que cette rencontre contre la Suède est sans enjeu.