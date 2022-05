Face aux médias, le joueur du PSG a évoqué la story Instagram de Karim Benzema qui a fait débat ce week-end.

Après son passage en conférence de presse ce lundi, Kylian Mbappé a profité d’une autre interview pour évoquer la « polémique » suscité par le message posté par Karim Benzema sur les réseaux sociaux quelques heures avant l’annonce de la prolongation du Français au Paris Saint-Germain.

« Si j’ai vu cette story ? J’ai vu que presque tous les joueurs du Real Madrid l’avaient sortie. Il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que ça vient de plus haut, non ? Si j’ai échangé avec Karim sur mon choix ? On n’a pas échangé. Je sais que tout le monde parlait de Karim et Kylian, Kylian et Karim… Mais en sélection, on ne parlait que du repas du soir. Je n’ai pas voulu forcer ce truc. Quand on se verra, on en discutera. Je lui expliquerai ce choix », a confié Mbappé pour le quotidien régional Le Parisien ce lundi.