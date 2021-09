Blessé au mollet contre la Bosnie, Kylian Mbappé a quitté jeudi soir le rassemblement de l’équipe de France.

L’attaquant du Paris Saint-Germain a été touché lors de la rencontre de mercredi soir face à la Bosnie (1-1) et est forfait pour les deux prochains matches des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, samedi en Ukraine et mardi prochain face à la Finlande. Kylian Mbappé va retrouver le centre d’entraînement du PSG et soigner sa blessure.

Pour compenser ce départ, Didier Deschamps a appelé Nordi Mukiele. Le joueur de 23 ans évolue depuis 2018 à Leipzig, en Allemagne. Cette convocation est une véritable surprise.