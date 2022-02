Auteur de deux passes décisives avec le Paris Saint-Germain hier soir lors de la 26e journée de Ligue 1 face à l’AS Saint-Etienne, Lionel Messi a été un des grands artisans de la victoire au même titre que Kylian Mbappé.

Justement, c’est le champion du monde français qui a rendu un très bel hommage à son coéquipier argentin en fin de match. « Messi, c’est un grand joueur. Je suis content pour lui, il s’adapte à une nouvelle vie, une nouvelle ville, un nouveau club. Et même quand tu gagnes sept Ballons d’or, il faut s’adapter, c’est comme ça. Il est de mieux en mieux, il est content et je l’ai toujours dit, si on a un grand Messi, c’est mieux. C’est facile de jouer avec lui (…) C’est un grand joueur, j’ai toujours voulu jouer avec des grands joueurs. Les grands joueurs sont faits pour jouer avec les grands joueurs. On s’éclate sur le terrain, je prends beaucoup de plaisir et j’apprends aussi. » A-t-il déclaré.