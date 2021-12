Admiratif devant le talent de Kylian Mbappé, Samuel Eto’o en fait déjà le digne successeur de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Grand fan de Robert Lewandowski et Karim Benzema, Samuel Eto’o admet qu’il aurait également voté en faveur de Lionel Messi lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2021. Dans un entretien accordé ce mardi à AS, l’ancien buteur du FC Barcelone a également donné son avis sur la future carrière de Kylian Mbappé.

« Benzema et Lewandowski l’auraient évidemment mérité. Mbappé le méritait, Kanté le méritait, Jorginho le méritait…. Mais le football est comme ça. Beaucoup d’entre nous pensaient pouvoir être considérés comme des Ballon d’Or, mais il y a des gens qui sont là pour choisir et nous devons respecter cela. Ils pensaient, comme moi, que Leo est le meilleur et qu’il doit gagner », a expliqué Samuel Eto’o, avant d’évoquer le successeur de la Pulga à ses yeux : Kylian Mbappé.

« Il est là et il arrive à un bon moment, où Messi et Cristiano, les dieux du football, sont au soir de leur carrière à cause de l’âge et Mbappé arrive. Je m’attends à ce qu’il soit le plus grand pour les 10 à 15 prochaines années. Il a tout pour être ce joueur unique dont le football a besoin après ces deux monstres. »