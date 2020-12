Pour arracher Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, il faudra d’abord convaincre ses parents.

Alors que les négociations pour une prolongation de son contrat avec le Paris Saint-Germain semblent toujours au point mort, l’avenir de Kylian Mbappé s’écrit avec un énorme point d’interrogation. D’autant qu’en cas de désaccord avec son club actuel, le buteur de 21 ans ne manquera pas de prétendants. Parmi les plus sérieux, deux noms ressortent. D’abord le Real Madrid, où il retrouverait Zinedine Zidane, qui ne tarit pas d’éloges à son sujet. Mais également Liverpool, qui rêve d’aligner un trio d’attaque Mané-Mbappé-Salah.

Dans son édition du jour, le Sunday Mirror explique que les Reds ne pourront mettre la main sur l’attaquant Parisien qu’à une seule condition : que ses parents estiment qu’un transfert à Liverpool serait une bonne chose. En effet, le tabloïde britannique affirme que Kylian Mbappé suivrait les conseils de ses proches les yeux fermés. Une corde sensible sur laquelle Jürgen Klopp pourrait tenter de tirer dans les mois à venir.

Dans de nombreuses interviews, Kylian Mbappé a décrit la relation fusionnelle qu’il entretient avec ses parents. « Nous prenons toutes les décisions ensemble, en famille. Je pense que c’est la chose la plus forte possible. Cela m’a poussé plus haut et m’a permis d’être là où je suis aujourd’hui. Sans eux, ce serait impossible, parce que parfois on a de mauvais moments. Quand vous avez de mauvais moments dans votre carrière, vous pouvez voir quelles personnes sont là pour vous, et mes parents sont là pour moi à chaque fois. Sans eux, je ne pense pas que j’aurais tout ce que j’ai en ce moment. Ils me montrent la bonne façon d’être et j’ai vraiment de la chance d’avoir ces parents ».