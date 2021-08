Le PSG aurait déjà bouclé un accord avec l’agent d’Erling Haaland en vue d’un transfert la saison prochaine.

Le feuilleton Kylian Mbappé pourrait prendre un tournant décisif cette semaine. D’après la presse espagnole, le Français serait sur le point d’annoncer aux dirigeants du PSG son intention de rejoindre le Real Madrid. Reste à savoir maintenant si Mbappé deviendra Merengues dès cet été ou la saison prochaine, une fois son contrat avec Paris expiré. Dans tous les cas, le PSG a déjà quelques noms en tête pour la succession du prodige de Bondy.

Selon les informations d’ESPN, le club de la capitale aurait déjà conclu un accord avec Mino Raiola, l’agent d’un certain Erling Haaland. Auteur d’un doublé et de trois passes décisives ce week-end, le Norvégien disposera d’une clause libératoire de 75 millions d’euros l’été prochain. De quoi attirer l’attention des plus grandes écuries de la planète. Mais Paris ne sera pas tout seul sur le coup : Manchester United, le Real Madrid et le Bayern Munich espèrent aussi attirer le Cyborg de 21 ans dans leurs filets. Manchester City et Chelsea ont jeté l’éponge, préférant se rabattre sur les options Harry Kane et Romelu Lukaku.