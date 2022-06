Mbappé est prévenu, le Real Madrid était « un train qui ne passe qu’une fois ».

Après avoir prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2025, Kylian Mbappé a peut-être définitivement dit adieu au club de ses rêves, le Real Madrid. C’est en tout cas l’avis de Dani Carvajal, interrogé au sujet du Français dans un entretien accordé à ABC en marge de la finale de la Ligue des champions, remportée par le Real Madrid face à Liverpool (1-0).

« Il a subi beaucoup de pression de la part de Paris, des cheikhs, du PSG lui-même et les fans l’aiment beaucoup. Maintenant, pour être honnête, quand le Real Madrid vous veut, il est très difficile de dire non et il y a des trains qui ne passent qu’une fois. Tu dois être dans sa tête. Il est français et originaire de Paris. Il joue pour le PSG, il est le meilleur joueur de son pays et il doit être très difficile de sortir de cette zone de confort. Mais j’insiste, il y a des trains qui ne passent qu’une fois et Madrid est au-dessus de n’importe quel joueur. »