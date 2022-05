Présent en conférence de presse ce lundi aux côtés de Nasser Al-Khelaïfi, Kylian Mbappé a justifié son choix de prolonger au PSG.

« Le projet a changé. Tout le monde sait que l’année dernière je voulais partir. J’avais l’intime conviction que c’était la meilleure décision à ce moment-là. Il y a un contexte sportif, privé aussi, un contexte qui est que je suis français, c’est le pays dans lequel je vais vivre, dans lequel je vais vieillir… Il y a ce côté sentimental et aussi le projet a changé, le club a envie de changer pas mal de choses. »

Le prodige de Bondy a également adressé un message au Real Madrid et à ses supporters. « Je veux les remercier, je n’ai jamais porté le maillot du Real Madrid, enfin si à 14 ans pendant une semaine. Mais ils m’ont toujours accepté comme l’un des leurs et pour ça il faut être reconnaissant. Je comprends la déception, mais j’espère qu’ils comprendront que j’ai choisi de rester dans mon pays. En tant que Français, je veux continuer, encore un peu, à essayer de mener la France vers les sommets et de tirer le championnat puis aussi ce club. »