Alors que le Real Madrid fait toujours de l’œil à Kylian Mbappé, Emmanuel Macron a indiqué vouloir voir le prodige français au PSG la saison prochaine.

De passage à Clairefontaine ce jeudi, pour souhaiter bonne chance à l’équipe de France avant le début de l’Euro 2020, le président de la République, Emmanuel Macron, en a profité pour évoquer le cas Kylian Mbappé au micro de BFM TV. Interrogé sur l’avenir du Parisien, le chef de l’Etat a donné son avis personnel.

« Le PSG est un très grand club qui a su le faire grandir. Et c’est important qu’il reste pour le club, pour le Championnat français. Après, jamais je ne mettrai de la pression à un joueur, c’est un choix intime, personnel que je respecte, c’est une évolution de carrière. C’est un jeune homme, le benjamin de cette équipe, qui force l’admiration de millions de Français et de Françaises. Ce qui est impressionnant, ce sont évidemment ses qualités de footballeur, athlétiques et techniques, et il a cette qualité qui n’existe que chez les très grands joueurs : il voit des choses que les autres ne voient pas, des ouvertures… Il a une intuition ou une prescience du jeu comme Platini ou Zizou. Et en plus, c’est une belle personne, très mûre pour son âge. Il est élevé par son père et sa mère dans les valeurs de respect, de collégialité. Et il les porte. Il va mettre en place une fondation pour aider la jeunesse qui vient de quartiers plus en difficulté ou moins aidée par la vie. Et il tient à la France. Je l’ai d’ailleurs remercié pour son rôle dans la vaccination. »