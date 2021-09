Toujours à l’affût des opportunités, le Real Madrid aurait jeté son dévolu sur 4 superstars : Mbappé, Haaland, Lewandowski et Pogba.

Assez discret sur les premières semaines du marché des transferts, si l’on exclut la signature de David Alaba, le Real Madrid a mis un coup de collier à quelques heures de la fermeture du mercato. À défaut d’avoir réussi à arracher Kylian Mbappé, le joyau du Paris Saint-Germain, les Merengues ont mis la main sur le jeune Eduardo Camavinga (18 ans). À un an de la fin de son contrat, le Français a quitté le Stade Rennais contre un chèque pouvant atteindre les 45 millions d’euros en fonction des bonus.

Mais le géant espagnol voit sur le long terme et préparerait déjà les prochains mercatos à en croire les informations de AS. D’après le média espagnol, les Merengues auraient coché quatre noms pour se renforcer l’été prochain : Kylian Mbappé, Erling Haaland, Robert Lewandowski et Paul Pogba. La priorité absolue reste Kylian Mbappé, dont le contrat avec le PSG se termine en 2022. Si le Français ne prolonge pas d’ici le 1er janvier, il sera libre de négocier un contrat avec le Real Madrid en vue d’un transfert gratuit en été. Même stratégie pour le cas Paul Pogba. Le Français refuse de prolonger avec Manchester United et le Real Madrid reste à l’affût pour lui offrir un contrat très juteux.

Enfin, le Real Madrid souhaiterait recruter un deuxième attaquant pour démultiplier sa puissance offensive. Erling Haaland, qui disposera d’une clause libératoire avoisinant les 75 millions d’euros cette saison, fait rêver Florentino Pérez, mais en cas d’échec des négociations avec le Cyborg norvégien, le patron des Blancos penserait à l’autre machine à marquer de la Bundesliga : Robert Lewandowski. Reste à savoir si le Real saura trouver les arguments pour recruter la star du Borussia Dortmund ou celle du Bayern Munich. Affaire à suivre…