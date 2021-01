Depuis déjà plusieurs rencontres, le buteur Parisien semble avoir perdu les qualités physiques et techniques qu’on lui connaît.

Pointé du doigt pour ses prestations médiocres depuis le début de la saison, Kylian Mbappé n’a pas fait taire les critiques hier soir face à l’AS Saint-Étienne (1-1), bien au contraire. À l’antenne de RMC ce jeudi, le journaliste Daniel Riolo a surligné en gras le problème Mbappé dans cette équipe du Paris Saint-Germain.

« Mbappé, le pire, c’est qu’il ne donne pas le ballon. On dirait qu’il fait exprès de faire les mauvais choix. Ce qu’il fait est très médiocre. Même quand il veut faire une passe, il la rate. Je veux bien qu’il soit meilleur buteur de Ligue 1, mais c’est dire à quel point ce classement ne veut pas dire grand-chose, c’est juste parce qu’il est attaquant de pointe d’une équipe qui met des buts. Mais il n’est pas bon depuis le début de la saison. Et il n’a pas non plus été bon en Ligue des Champions. Ils l’ont trop fait jouer mais au-delà de ça, sur le terrain, la fatigue et la lassitude, est-ce que c’est ça qui te pousse à ne faire que des mauvais choix ? Qu’il soit cramé et qu’il n’ait plus sa capacité d’accélération, OK. Mais quand il ne fait que des passes à contretemps, quand il garde trop le ballon alors qu’il pourrait le donner, que son intelligence de jeu semble régresser, c’est la fatigue aussi ? Il ne semble pas inspiré, son jeu devient borné. Il se croit capable de tout faire. Il y a une évolution de son jeu et de sa personnalité qui me gêne. Aujourd’hui, Mbappé, je lui vois beaucoup de joueurs supérieurs chez les attaquants. J’ai l’impression qu’il y a soit une stagnation, soit un niveau qu’on lui a vu et qu’il n’avait pas. Je me pose des questions sur son niveau. »