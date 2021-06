Cristiano Ronaldo, 36 ans, pourrait quitter la Juventus Turin cet été. Le club qui à des problèmes financiers pourrait laisser partir la star portugaise pour soulager ses finances.

Au delà des problèmes financier, Massimiliano Allegri est le nouvel entraineur de la Juventus Turin et la cohabitation avec le quintuple ballon d’Or était compliquée durant son premier mandat lors de la saison 2018-2019. La Juventus qui a finit seulement quatrième du championnat d’Italie et éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions face à Porto pourrait perdre Cristiano Ronaldo. Le joueur qui disputera l’Euro avec le Portugal a marqué 36 buts en 44 matchs toutes compétitions confondues pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain selon le Corriere Dello Sport. Leonardo préparerait un contrat de deux ans au meilleur joueur du monde. Le Qatar, propriétaire du Paris Saint-Germain voudrait faire de Cristiano Ronaldo un ambassadeur pour la prochaine Coupe du Monde qui se déroule …. au Qatar.

L’année prochaine, on pourrait donc avoir une attaque Neymar, Mbappé et Crisitiano Ronaldo même si la priorité du vice champion de France est de renforcer son secteur défensif et son milieu de terrain.