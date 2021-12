Le Paris Saint-Germain a écrasé Bruges 4-1 pour le compte de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Un match sans enjeu pour le club de la capitale puisqu’il était déjà qualifié pour la phase à élimination directe. A l’inverse, les Belges ratent la qualification pour la Ligue Europa.

Trois jours après la bouille tactique proposée par le PSG sur la pelouse du RC Lens, en Ligue 1 (1-1), Pochettino et ses hommes ont entamé par le bon bout ce match sans enjeu. Il a fallu moins de deux minutes à Kylian Mbappé pour ouvrir la marque, puis moins de 7 minutes pour signer un doublé personnel. Sur le troisième but, l’attaquant français est à nouveau décisif : il mystifie son adversaire direct et délivre une passe décisive à Lionel Messi, qui se charge de conclure d’une belle frappe. A la pause, le PSG mène 3-0. Mais il encaisse un but à la 68e minute, signé Rits, qui rappelle que la défense pêche encore. Sur penalty, Lionel Messi clôt la marque et signe à son tour un doublé personnel. Du jeu, des buts et des stars à la confiance retrouvée. Cette soirée était sans enjeu, mais pas sans intérêt !