Après avoir vu Kylian Mbappé et Erling Haaland lui passer sous le nez, le Real Madrid a trouvé son nouveau joyau au PSV Eindhoven. Les champions d’Europe en titre souhaiteraient recruter Cody Gakpo l’été prochain.

Ce n’est un secret pour personne le Real Madrid est à la recherche d’un nouveau grand attaquant. Cet été, les Madrilènes étaient notamment sur les pistes Kylian Mbappé et Erling Haaland, qui ont tous deux choisi un autre chemin. Le géant espagnol sera donc toujours en quête l’été prochain et un nom se dégage. Selon les informations The Athletic et de David Ornstein, Cody Gakpo semblerait être la priorité offensive du Real pour l’été prochain.

L’ailier néerlandais du PSV (23 ans) est en contrat jusqu’en 2026 avec l’écurie hollandaise, qui ne voudra pas le vendre à moins de 50 millions d’euros. Mais attention pour les Merengue, Manchester United, Leeds ou encore Arsenal sont également sur le crack du PSV. L’été prochain risque d’être mouvementé pour Gakpo, qui aura une partie des grands d’Europe à ses pieds.