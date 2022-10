Souriant à l’issue de la victoire de ses hommes lors du Classique, Christophe Galtier a avoué qu’il tentait de modifier son système pour convenir aux préférences de chacun.

Après avoir fait ses grands débuts sur le banc de l’AS Saint-Etienne, Christophe Galtier a regoûté aux joies du succès à Lille en remportant le championnat de France. Profil séduisant, il a ensuite rejoint l’OGC Nice afin de se lancer dans un tout nouveau projet avant de le lâcher en cours de route pour prendre la tête du Paris Saint-Germain. Au cœur des turbulences, il se retrouve désormais au milieu d’un vestiaire regorgeant d’une multitude de stars. Une première pour le technicien français qui tente, encore aujourd’hui, d’adapter son système à l’ensemble de ses individualités. Un aveu du Parisien interrogé sur les inquiétudes formulées par Kylian Mbappé sur son rôle dans le jeu du PSG.

« On a fait un bon début de match. Après, ils nous ont posé quelques difficultés.. On a eu beaucoup de situations très favorables. Malheureusement ça finit sur 1-0. Mais je crois qu’on mérite cette victoire. […] Simplement, on essaie de trouver les meilleures associations possibles. Evidemment que j’ai entendu Kylian et entendu non pas son mal-être mais le fait d’être vraiment dans sa zone préférentielle et c’est pour ça aussi que nous avons cherché un système différent. Mais croyez-moi que tout se passe bien dans le vestiaire. J’ai des joueurs qui ont un gros caractère et de fortes personnalités mais qui sont de très grands professionnels », a déclaré Christophe Galtier, dans des propos accordés aux équipes de Prime Vidéo, à l’issue du Classique remporté par ses hommes, (1-0).