Kylian Mbappé entre un peu plus dans l’histoire de la Ligue 1. Vendredi soir, le Paris Saint-Germain s’est imposé, 1-0, contre le Stade Rennais avec un but de son numéro 7 dans les dernières secondes de la partie. Le champion du monde 2018 a inscrit le 119e but de carrière dans le championnat de france égalent ainsi son coéquipier, Lionel Messi en devenant le meilleur buteur au XXIe siècle des cinq grands championnats européens avant l’âge de 24 ans.