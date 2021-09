Conséquence directe de la pandémie de Covid-19, les écuries européennes cherchent à s’agripper à la moindre opportunité. Les joueurs en fin de contrat sont une nouvelle façon de recruter pour l’ensemble de la planète football et notamment en Europe. Le PSG a montré l’exemple cet été.

Il y a quelques années, sortir le chéquier n’était pas un problème pour la majorité des clubs à travers le monde mais, après la pandémie de Covid-19 et les difficultés économiques qui en ont découlé, la donne a changé. Les clubs sont désormais à la recherche d’opportunités de marché ce que représentent en tout point les joueurs en fin de contrat. Cet été, plusieurs clubs ont déjà entamé ce changement cycle tels que le Paris Saint-Germain (Ramos, Wijnaldum, Messi), l’Inter Milan (Calhanoglu, Dzeko), le Real Madrid (Alaba) ou encore le FC Barcelone (Depay, Luuk de Jong).

Mais alors que le mercato d’été a fermé ses portes, les clubs s’activent afin de prolonger leurs joyaux. Pourtant, à 3 mois de l’échéance et de l’entame des premières négociations avec d’autres clubs, de nombreux joueurs sont encore en fin de contrat en juin prochain. Parmi eux : Kylian Mbappé, Paul Pogba, Alessio Romagnoli, Ansu Fati, Paulo Dybala, Franck Kessié, Boubacar Kamara, Antonio Rüdiger, Andrea Belotti, Alexandre Lacazette, Lorenzo Pelligrini, Ousmane Dembélé, Jason Denayer, Niklas Süle et plus encore…