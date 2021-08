Le PSG s’est imposé 2-0 à Reims sur un doublé de Kylian Mbappé, dimanche soir, en clôture de la 4e journée de la Ligue 1.

On attendait Lionel Messi, on eu Kylian Mbappé. L’attaquant français a inscrit les deux uniques buts de la rencontre, d’abord de la tête sur un service parfait d’Angel di Maria (16e), ensuite du gauche sur un centre non moins parfait d’Achraf Hakimi (63e). Lionel Messi est entré en jeu à la 65e minute de jeu, en remplacement de Neymar. Ni l’Argentin, ni le Brésilien n’ont marqué. Le Stade de Reims s’est créé plusieurs occasions franches et s’est vu refuser un but après une longue analyse de la VAR, sur un hors jeu très limite. Bref, tout n’a pas été parfait. Mais pour cette première de Messi, le PSG a remporté sa quatrième victoire en quatre journées. Il est le seul grand club européen à avoir réussi un tel début de saison.

Etait-ce la dernière de Kylian Mbappé sous le maillot du PSG ? Réponse dans moins de 48 heures.