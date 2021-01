Le PSG recevait Brest pour la 19e journée de Ligue 1 ce samedi à 21h (3-0). Si Moise Kean, Mauro Icardi et Pablo Sarabia ont marqué, Mbappé a donné une passe décisive.

Kylian Mbappé est il en difficulté ? Meilleur buteur de Ligue 1 avec 12 buts, l’attaquant du PSG semble pourtant moins en confiance. Surtout dans les grands rendez-vous d’ailleurs. Mais selon Guy Roux, il pourrait retrouver son niveau de jeu très bientôt. Et l’ancien entraîneur d’Auxerre en a vue passer des joueurs. Pas de doutes pour lui cette phase est passagère, et il est bien plus optimiste pour la suite.

« Samedi soir, ce n’était pas si mal que ça. Mbappé est un jeune garçon qui me semble intelligent, il a compris que ça ne pouvait pas continuer ainsi. Il a commencé la rencontre contre Brest en jouant très simplement. Un petit crochet, donner la balle, un petit crochet, donner la balle. Et puis il s’est enhardi en faisant de bonnes choses. Il n’a pas marqué mais il a donné une passe décisive en faisant un exploit. Il passe entre deux joueurs. Ce qui rappelait qu’il était un grand joueur. (…) Il joue dans un PSG moyen. Et même moyen Paris domine les matches. Les défenses adverses sont composées de nombreux joueurs. Et c’est moins dans ses cordes. Mbappé, c’est un Djibril Cissé avec plus de possibilités techniques. »