Pistés par toutes l’Europe, ces quelques joueurs ont finalement choisi de rester en Ligue 1, pour le plus grand bonheur de leurs supporters.

Habitué à se faire dépouiller lors de la dernière journée du mercato, la Ligue 1 a cette fois réussi à retenir de nombreuses pépites. Toujours déterminé à rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé fait pourtant partie de ces jeunes joueurs qui animeront le championnat de France au moins jusqu’au prochain mercato, en janvier. La star du PSG, dont le contrat se termine en 2022, devrait même rester jusqu’à la fin de la saison avant de s’envoler vers l’Espagne l’été suivant. Autre joueur dans le même cas, le jeune Randal Kolo Muani du FC Nantes. Pisté notamment par le Milan AC, le buteur des Espoirs devrait quitter les Canaris en 2022, une fois son contrat terminé.

Le Milan AC été également sur les rangs pour recruter le Brestois Romain Faivre, mais la révélation de l’an dernier portera bien les couleurs du club breton cette saison. Sacré meilleur espoir de Ligue 1 l’an dernier, Aurélien Tchouaménie a également repoussé les avances de Chelsea et Manchester United pour rester au moins six mois de plus à l’AS Monaco.

Enfin ce mardi, le SCO d’Angers a confirmé que son milieu de terrain Angelo Fulgini ne partira pas. Courtisé par le PSV Eindhoven ce mardi, le joueur a fait l’objet d’une offre avoisinant les 8 millions d’euros, bien en dessous des exigences d’Angers. Egalement très convoité cet été, le meilleur buteur de Ligue 2 Mohamed Bayo devrait finalement prolonger son contrat avec Clermont. Autant de joueurs qui devraient faire le bonheur des fans de Ligue 1 cette saison.