D’après les informations de Fabrizio Romano, « Kylian Mbappé a déjà le contrat du Real Madrid entre les mains » mais le PSG ne lâche pas le morceau.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain cet été, Kylian Mbappé entretient le mystère autour de son avenir. Alors que la presse espagnole voit déjà le Français sous les couleurs du Real Madrid, les négociations avancent en coulisse entre le clan Mbappé et les dirigeants du PSG. Interrogé par le site FiveUK, le spécialiste du mercato Fabrizio Romano a clarifié la situation. « Kylian Mbappé a déjà le contrat du Real Madrid entre les mains, donc les dirigeants de Madrid sont confiants et détendus. Mais des sources proches de Kylian m’ont dit qu’il n’avait pas encore pris de décision. Le PSG propose des sommes folles pour le faire rester une ou deux saisons de plus. »

Pour faire simple, le Real Madrid a fait une offre fixe au Français : un contrat de 5 ans avec un salaire annuel situé entre 30 et 40 millions d’euros, en plus d’une grosse prime à la signature. De son côté, le PSG pousse la barre encore plus haute avec un contrat court (1 ou 2 ans), un salaire d’environ 50 millions d’euros par an et surtout une prime de fidélité record de près de 100 millions d’euros. Reste à savoir vers quel camp se dirigera Kylian Mbappé cet été.