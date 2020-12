Kylian Mbappé est le dribbler le plus décisif de Ligue 1, mais ses deux dauphins, nantais, lui tiennent la dragée haute.

Kylian Mbappé n’est peut-être pas au meilleur de sa forme, mais il reste néanmoins un joueur exceptionnel. Meilleur buteur de Ligue 1 avec 9 buts en 12 matchs il est un redoutable finisseur, mais ce n’est pas tout. Capable de fulgurances, il est capable d’éliminer beaucoup de défenseurs par sa vitesse.

Ainsi, le natif de Bondy est le joueur aillant réussi le plus de dribbles menant à un tir en championnat de France. Et ce avec 8 décalages crées. Mais dans ce classement, un poil anecdotique certes, mais un classement quand même, il a quelques surprenants rivaux du côté de Nantes. Selon les informations reportés par le Twitter de Blasinho, Randal Kolo Muani et Ludovic Blas sont à la course avec la star du PSG. Les deux joueurs se tirent la bourrent avec 7 dribbles réussis ayant conduit à une frappe cette saison.