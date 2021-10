Journaliste pour la chaîne « l’Equipe », Hervé Penot évoque l’avenir de Kylian Mbappé et il trouve que le champion du monde n’a pas fait les bons choix.

Hervé Penot est revenu sur l’interview du Français et il ne partage pas le même avis quand le joueur explique qu’il a demandé de quitter le Paris Saint-Germain tôt, afin de lui trouver un remplaçant de qualité. « Il y a une chose qui’il faut savoir avec Kylian Mbappé, c’est un joueur très intelligent et ça tout le monde est d’accord là-dessus. Je ne vais donc pas insulter l’intelligence de Kylian Mbappé qui nous dit une chose dont on ne croit pas véritablement. Parce que s’il avait vraiment voulu partir du PSG, vous ne l’auriez pas annoncé à votre club dès fin juillet mais vous l’auriez annoncé en amont. Parce qu’un transfert de cette qualité et d’un tel type de joueurs, ça coûte énormément d’argent, ça demande beaucoup de travail et après il faut pouvoir trouver son remplaçant. Parce que le remplacement, ce n’est pas d’un claquement de doigts, » a déclaré Hervé Penot sur le plateau de l’EDS.

Avant de conclure et en rajouter une couche : « « Il y avait Haaland qui était peut-être sur le marché, mais on n’est même pas certain qu’il veuille venir au PSG. Mais on ne peut pas trouver quelqu’un qui va remplacer un des meilleurs joueurs au monde, voire le plus jeune et prometteur au monde, comme ça d’un claquement de doigt. Donc quand il dit : ‘en fait je voulais que le club prenne de l’argent c’est pour cela que je l’ai annoncé fin juillet’, il aurait dû l’annoncer largement en amont. S’il l’avait fait 4 ou 5 mois avant, son explication m’aurait totalement convaincu.«