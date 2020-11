Maxime Lopez réalise un très bon début de saison avec Sassuolo en Serie A.

L’ancien joueur de l’OM réalise un bon début de saison sous les ordres de Roberto De Zerbi avec Sassuolo en Serie A. Selon l’ancien milieu de terrain de l’OM, l’entraîneur serait aussi « loco » que Marcelo Bielsa, son ancien coach à l’Olympique de Marseille. Une belle comparaison. Sassuolo occupe pour le moment la 2e place du championnat.

« Le coach De Zerbi me fait un peu penser au coach Bielsa dans le détail. C’est un fou du détail. On fait pas mal de tactique à l’entraînement et il est vraiment à cheval sur le détail, il faut que tout soit précis. Sur les points forts et les points faibles de l’adversaire ? Exactement. Et même sur nous, il veut que les mouvements soient faits au détail parce qu’il sait que si on le fait bien, on va se sortir de situations », a indiqué le milieu de terrain sur les ondes de RMC.