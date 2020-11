Contraint à faire des allers-retours entre la France et l’Italie la saison dernière à cause de sa famille, Mauro Icardi espère bien trouver de la stabilité à Paris cette année.

Acheté définitivement par le PSG cet été, Mauro Icardi espère bien pouvoir s’installer en France sur le long terme avec sa compagne Wanda Nara et leurs enfants. Auteur d’une fin de saison mitigée avec son nouveau club, l’Argentin assure qu’il sera plus efficace cette saison, grâce à une première année d’adaptation très motivante.

« Dès que je suis arrivé, je me suis rapidement adapté. L’an dernier, avec ma famille, ça a été une année de transition. Car ma femme était restée en Italie avec les enfants qui avaient école. On ne savait pas si j’allais rester à Paris ou non car j’étais prêté au club. Une année faite d’allers et retours, mais cette année on a décidé de tout ramener et démarrer une nouvelle vie ici. Je suis très content et bien adapté. »