Ce mardi 19 octobre, le Paris Saint-Germain reçoit le RB Leipzig à l’occasion de la 3ème journée de Ligue des Champions pour une confrontation qui s’annonce entourée d’un voile de suspense. Pour la remporter, Mauricio Pochettino devra mettre en place une tactique des plus efficace et faire sans son attaquant argentin, Mauro Icardi.

Ce lundi matin, Mauro Icardi n’a pas participé à la séance d’entraînement prévue par le Paris Saint-Germain. Une absence d’ordre privé alors que l’ancien buteur de l’Inter Milan est retourné à Milan afin de régler des conflits conjugaux avec sa compagne et agent, Wanda Nara, qui avait parlé de tromperie et de rupture, il y deçà quelques jours. Incertain, l’attaquant argentin est finalement forfait pour la rencontre à venir entre le PSG et le RB Leipzig. L’Equipe précise qu’il est bien à Paris mais qu’il ne se sent pas capable de disputer une confrontation de cette envergure. Un problème supplémentaire à gérer pour Mauricio Pochettino, son staff et son effectif.