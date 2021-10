Comme à l’accoutumée, l’environnement de Mauro Icardi fait plus parler de lui que ses performances au Paris Saint-Germain. La dispute entre Mauro Icardi et Wanda Nara a semble-t-il touché à sa fin. Pour preuve, le buteur a fait son grand retour à l’entraînement quelques jours du Clasico. Néanmoins, malgré ce calme de façade, tout ne serait pas réellement conclu et un départ serait à l’ordre du jour.

Ces derniers jours, Mauro Icardi a défrayé l’actualité. Pas pour ses performances mais pour ses frasques en dehors du terrain comme cela s’est souvent produit dans sa carrière. Sa rupture avec Wanda Nara a fait couler des larmes mais aussi et surtout de l’encre et aujourd’hui, personne ne sait réellement si les problèmes ont été réglés. Mais bientôt, il sera temps de parler d’avenir. Ces récents événements l’ont sorti du groupe et son futur semble s’éloigner du club de la capitale. Selon CalcioMercato, l’Argentin devrait prochainement faire son retour en Italie, à la Juventus Turin. La Vieille Dame tente éperdument de l’arracher à Mauricio Pochettino.