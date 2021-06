De retour au Real Madrid après 2 saisons du côté de Londres à Arsenal, Dani Ceballos a un avenir bien flou. Si le départ de Zinedine Zidane a rebattu les cartes, rien n’est assuré pour l’Espagnol qui est toujours plus proche de la sortie que de la vie madrilène.

Jamais désiré par Zinedine Zidane au Real Madrid, Dani Ceballos s’est exilé chez les Gunners où il a performé. Auteur d’une bonne saison, l’Espagnol a disputé 40 rencontres cette saison sous les ordres de Mikel Arteta. A 24 ans, le Madrilène a toujours une côte intéressante et son départ pourrait permettre au Real Madrid de récupérer une somme d’argent conséquente.

Selon El Confidencial, de nombreux clubs s’intéressent à lui mais les plus insistants se trouvent en Italie. Le Milan AC et Paolo Maldini essayent de se renforcer à moindre coût et de profiter des bonnes relations entretenues avec les dirigeants du Real pour réaliser quelques transactions. Ils ont d’ailleurs proposé de s’attacher les services de Ceballos et Odegaard sous la forme de prêt avec option. Mais une autre équipe italienne est intéressée par l’international espagnol. Il s’agit de la Lazio de Maurizio Sarri, qui s’est renseignée dernièrement sur les disponibilités du Gunners afin d’étudier cette alternative avec de plus amples précision.

Du point de vue du joueur, le Milan serait une destination plus séduisante.