Le milieu de terrain français pourrait débarquer sous peu à Marseille alors que le club d’Arsenal ne compte plus sur lui.

Annoncé avec insistance dans le viseur de l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi a fait ce jeudi ses adieux aux supporters du Hertha Berlin. Prêté en Allemagne cette saison par Arsenal, le capitaine des Bleuets n’entre pas dans les plans de Mikel Arteta et son transfert à l’OM pourrait se conclure rapidement.

« Vers de nouveaux commencements… Un jour difficile arrive, celui-ci, le jour de dire au revoir à toute une institution pour laquelle j’ai eu l’immense privilège et l’honneur de jouer au football et de défendre son blason dans un championnat extraordinaire fait de professionnalisme et d’humilité. J’ai rejoint non seulement un club mais une famille, j’ai rencontré des gens incroyables qui sont devenus des amis pour la vie. Un grand merci à Michael Preetz, Bruno Labbadia, Arne Friedrich et Pál Dárdai d’avoir rendu cela possible. Je pars heureux car j’ai donné le meilleur de moi-même et nous avons réussi à rester en Bundesliga. Mes pensées vont également à tous les salariés qui œuvrent dans l’ombre mais œuvrent avec dévouement pour le bien commun du club, sans oublier tous les supporters passionnés par le club, qui m’ont témoigné d’un soutien indéfectible. Cette expérience a été une source d’inspiration et j’espère avoir été à la hauteur de la confiance que le club m’a donnée. Le club m’a aidé dans des situations difficiles et m’a encouragé quand j’étais au sommet. Je voulais simplement travailler dans le respect, le dévouement et défendre les valeurs du club. Je souhaite le meilleur au Hertha Berlin. Je pars avec beaucoup d’émotions. Avec respect et affection, merci et HaHoHe », a écrit Mattéo Guendouzi sur les réseaux sociaux.