Mathieu Chabert sera le nouvel entraîneur de la Berrichonne pour la suite de la saison de National.

Le club de Châteauroux a officialisé ce mercredi la nomination de Mathieu Chabert au poste d’entraîneur, deux jours après le départ de Marco Simone. Passé par Béziers et Bastia, le technicien de 42 ans débarque au club pour deux saisons, plus une en option, accompagné de ses adjoints. L’objectif sera assurément la montée en Ligue 2 pour le plus gros budget (7 millions d’euros) de National.

Après 10 journées de championnat, Châteauroux est 9e à quatre points du barragiste, Villefranche.