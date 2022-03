Mercredi, le Paris Saint-Germain a été éliminé de la Ligue des champions dès les huitièmes de finale par le Real Madrid. Trois jours après ce nouvel échec européen, Mathieu Bodmer, ancien parisien désormais consultant RMC Sport, souhaite faire le grand ménage pour permettre au club de la capitale de briller en Europe.

Après l’échec, le temps des questions au Paris Saint-Germain. Mercredi, le club de la capitale a été éliminé dès les huitièmes de finale de la ligue des champions par le Real Madrid alors qu’il avait le match en main. Un scénario semblable à la remontage face au FC Barcelone en 2017 ou encore celle contre Manchester United en 2019. Deux jours après cette terrible soirée européenne, Mathieu Bodmer, ancien joueur du PSG désormais consultant RMC Sport, estime qu’il faut une restructuration complète du club pour lui permettre de passer une nouvelle étape sur la scène européenne.

« Le directeur sportif (Leonardo), c’est la priorité. Je pense que le coach (Mauricio Pochettino), c’est fini pour lui aussi. Et il va peut-être falloir voir au niveau de Nasser Al Khelaïfi à un moment donné, parce que c’est une institution entière. On connait des gens dans le club qui ne travaillent pas bien au quotidien non plus. Il y a trop de monde dans ce club depuis plusieurs années, qui sont sur le marketing, l’image du club, la vente de maillots… Quand tu joues à domicile sans ton maillot, qu’on te parle de la boutique de la 5e avenue plus que du match du Real, moi ça me rend fou », a pesté l’ex-milieu parisien sur les ondes de RMC.

En attendant la saison prochaine pour « rêver plus grand », le Paris Saint-Germain doit maintenant remporter le championnat de france. En tête avec 15 points d’avance sur l’Olympique de Marseille, le club de la capitale se déplace sur la pelouse de l’AS Monaco, dimanche à 13h, pour le compte de la 29e journée de Ligue 1.

