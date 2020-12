Ancien entraîneur de la Juventus Turin ou encore du Milan AC, Massimiliano Allegri est aujourd’hui libre de tout contrat. L’Italien ferait même un appel du pied à la Premier League.

Dans un entretien accordé au journal anglais The Times, l’entraîneur italien n’a pas caché son envie de débarquer de l’autre côté de la Manche.

« J’aimerais faire l’expérience de la Premier League. En Italie, j’étais à Milan pendant quatre ans. Cinq ans à la Juventus. Maintenant, j’attends en Italie, mais c’est difficile, ou en Angleterre. Pour moi, le football anglais s’améliore maintenant parce qu’il y a beaucoup d’entraîneurs étrangers. Il y a plus de tactique qu’il y a dix ans. L’Angleterre est plus sophistiquée et plus tactique, tout en respectant la tradition du football anglais. C’est un bon équilibre entre l’esprit du football anglais et la nouvelle qualité et la nouvelle approche tactique des nouveaux entraîneurs. »

Voir maintenant si un club de PL aura entendu son appel. Lors du dernier mercato estival, un entraîneur italien, Carlo Ancelotti a trouvé preneur en l’occurence Everton.