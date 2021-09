Arsenal… L’espoir fait vivre. Officiellement débarqué chez les Gunners cet été, Martin Odegaard affiche ses grandes ambitions. Le Norvégien veut grandir tout en amenant son club vers les plus hauts sommets d’Europe.

Martin Odegaard a rejoint définitivement le club en provenance du Real Madrid cet été après un prêt réussi à l’Emirates Stadium l’année dernière. Malgré un mauvais début d’exercice et une saison 20/21 catastrophique terminée en 8ème position, le milieu de terrain pense que l’équipe de Mikel Arteta peut se battre pour le titre de Premier League « d’ici quelques années ». Une régularité maladive chez les Gunners qui commencent la Premier League dans une forme épouvantable avec ni but ni point en 3 matchs. Une entame plus que délicate qui ne décourage pas le Norvégien.

« Nous voulons nous battre pour le football européen et nous battre pour remporter des trophées. Cette saison, notre objectif est de retrouver l’Europe, c’est la priorité pour nous, pour le club et pour les fans. J’espère qu’avec le temps, nous pourrons gagner des trophées, la Ligue des Champions, et j’espère gagner le championnat d’ici quelques années« , a déclaré Martin Odegaard dans des propos relayés par SkySports.