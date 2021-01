C’est fait ! Le marché des transferts a ouvert ses portes ce samedi matin. Si le week-end devrait être relativement calme, tout devrait s’accélérer à partir de lundi. Côté Olympique de Marseille, on compte bien se renforcer.

Si l’on en croit les informations de la « Provence », le directeur sportif de l’OM aurait reçu une enveloppe entre 8 et 10 millions d’euros de la part des dirigeants et notamment l’actionnaire Frank McCourt. Le directeur sportif de l’OM et André Villas-Boas devront se contenter de quelques opportunités à bas coûts pour amener de nouveaux éléments au groupe phocéen. Marseille cherche un attaquant et les noms de Laborde, Milik et même Costa circulent. Les Phocéens visent également un latéral droit, alors que certains joueurs pourraient aussi quitter l’équipe cet hiver. Affaire à suivre…