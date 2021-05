Entraîneur de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli viserait un numéro 6 pour son prochain mercato.

Spécialiste du club olympien, Florent Germain a confirmé cette information et assure que le coach marseillais cherche un milieu de terrain pour la saison prochaine. « L’OM joue plus en 3-4-3 qu’en 5-3-2 depuis quelques matchs. Thauvin joue quasiment au niveau de Payet, tous les deux sont en soutien de Milik. Les supporters attendent un autre attaquant aux côtés de Milik? Je pense que ce sera un jeu de chaises musicales. Sampaoli aimerait recruter un numéro 6 de gros calibre. Je n’ai pas de noms à donner mais je pense que Kamara va partir cet été et que dans l’idéal de Sampaoli, il aimerait jouer avec trois axiaux et deux pistons avec un numéro 6 seul devant la défense. Ce sera pour lui un poste clé, un poste majeur. Devant lui ça libérerait quatre postes plus offensifs. (…) Un système très offensif mais Sampaoli est un coach très offensif ! » Le message est passé.