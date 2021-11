Poussé par les supporters, Cengiz Ünder pense que l’OM peut lutter pour le titre de champion de Ligue 1 cette année.

Buteur hier soir, Cengiz Ünder a permis à l’Olympique de Marseille de s’imposer (1-0) sur la pelouse de Clermont. Une victoire courte mais précieuse qui permet aux hommes de Jorge Sampaoli de grimper sur la troisième marche du podium. Interrogé par le Canal Football Club ce dimanche, le Turc n’a pas manqué de compliments à l’attention des supporters olympiens.

« Je suis heureux en ce moment, tout se passe bien. Si l’OM est trop foufou pour moi ? Je suis de nature très calme. Sur le terrain je peux être nerveux, mais dans la vie je suis très calme. Nos supporters, eux sont chauds, mais c’est très bien comme ça. C’est une sensation incroyable de jouer dans ce stade. À chaque fois j’ai des frissons. J’attends toujours le match suivant avec impatience. Parfois, sur le terrain, c’est celui qui se bat de tout son cœur qui gagne. Ce n’est pas toujours qu’une question d’argent. Possible d’aller chercher le titre ? Et pourquoi ce ne serait pas possible ? Je pense que c’est possible. »