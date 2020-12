Le message est clair : André Villas-Boas veut un nouvel attaquant pour la suite de la saison.

En conférence de presse, André Villas-Boas est revenu sur les problèmes d’effectif qu’il rencontre. S’il assure être satisfait des recrues de l’été, le tacticien portugais insiste également sur le fait qu’il faudra rapidement du renfort en attaque. « Oui, il nous manque un 9 de référence. Luis ne sera pas ce joueur là et il faudra peut-être qu’on fasse quelque chose en janvier. Mais on est contents, vous avez vu que City a fait un jeune argentin pour 17 millions. Luis est là pour le futur. Balerdi, Cuisance, si on peut avoir la chance de les avoir dans l’effectif la saison prochaine… En janvier, on espère régler les choses pour cette position de numéro 9. »

En manque de moyen, l’Olympique de Marseille pourrait donc chercher à recruter un joueur en prêt dès cet hiver. À moins que l’un des deux buteurs, Dario Benedetto et Valère Germain, ne fasse ses valises dans les prochains mois. Une option qu’André Villas-Boas ne semble pas privilégier. « Avec Valère, on a une totale disponibilité, un joueur qui donne tout, qui aime l’OM qui va tout donner quelque soit le match ou la position. Tous les deux sont buteurs. Il a fait un bon boulot à Porto à la maison. On va continuer à travailler avec lui. Lui aussi cherche ses buts. Peut-être qu’aujourd’hui, ils sont plus en concurrence qu’au début de saison. »

Problème : les finances de l’OM sont au plus mal. McCourt demande de vendre…