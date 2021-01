Lors du déplacement de l’Olympique de Marseille à Dijon samedi soir (0-0), Dimitri Payet a une fois de plus débuté sur le banc.

André Villas-Boas a été interrogé en conférence de presse d’après-match sur ce choix. Sa réponse laisse entendre qu’il veut imposer son autorité. « Ma décision de mettre Dimitri Payet sur le banc ? On ne va pas aller sur cette question, je n’ai pas envie de trop en parler, c’est entre lui et moi c’est clair. Je pense qu’il va revenir avec sa force, j’ai beaucoup de confiance en lui. C’est un mec que j’adore. On a besoin de lui à un top niveau, je pense qu’il va le retrouver rapidement, ça peut commencer mercredi contre le PSG (lors du Trophée des Champions). Il n’y a pas de discussions, Nemanja (Radonjic) a marqué son but (contre Montpellier), Payet aussi. J’ai voulu continuer avec Radonjic pour lui donner de la confiance. Il a été proche de faire deux buts. Avec Dim’, on n’a pas d’histoires, ni sur Twitter, ni ailleurs, pas de confrontations, rien. On est clairs lui et moi. Il sait qu’il est important pour nous et j’espère qu’il va retrouver le niveau auquel il nous a habitué la saison dernière. »

Dimitri Payet est entré en jeu à la 60e minute mais n’a pas su débloquer la situation, comme il l’avait fait en milieu de semaine face à Montpellier. Le Français avait provoqué son entraîneur lors de sa célébration de but puis sur les réseaux sociaux. On imagine que c’est ce qui a provoqué cette « punition ».

Mercredi prochain, Marseille affronte le PSG au Stade Bollaert de Lens dans le cadre du Trophée des Champions. Dimitri Payet sera-t-il titulaire ? Rien n’est moins sûr.