Prêté par les Gunners d’Arsenal jusqu’à la fin de la saison à Marseille, William Saliba semble avoir enfin trouvé sa place et ses performances sur le terrain sont de plus en plus intéressantes. Cependant, cela paraît difficile de le garder.

Auteur d’un gros match dimanche dernier lors du Classico face au Paris Saint-Germain, le défenseur central français de 20 ans impressionne son monde et le club phocéen souhaite déjà pouvoir le garder. Oui mais voilà, Mikel Arteta l’entraîneur d’Arsenal ne compte pas vendre l’ex stéphanois au mercato estival 2022. « Est-ce que j’ai regardé Saliba contre le PSG ? En tant que club, nous sommes toujours en contact. Nous sommes allés le voir et nous gardons un œil sur ses progrès. Y’a-t-il une place pour Saliba ? Je pense qu’il y a une place. Cela va dépendre de ce qui arrive avec d’autres joueurs et ce n’est pas une conversation à avoir maintenant. »

A indiqué le technicien espagnol lors de sa conférence de presse du week-end. Voir si les deux parties pourront trouver un accord dans ce dossier. Affaire à suivre…