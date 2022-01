Toujours en quête de renforts, l’OM fait partie de la longue liste de prétendants pour le Montpelliérain Junior Sambia.

Alors que son contrat avec Montpellier se termine en juin 2022, Junior Sambia ne manque pas de prétendants. D’après les informations de Topmercato, le latéral de 25 ans serait notamment sur les tablettes du LOSC, de l’AS Monaco, de l’Olympique Lyonnais et de l’Olympique de Marseille. Un joli casting, surtout que le MHSC tarde à lui proposer un nouveau bail en raison de la situation économique du club. Reste à savoir si les dirigeants montpelliérains mettront sur la table une offre assez intéressante pour convaincre Junior Sambia et son agent, Frédéric Guerra.

« Je dois rencontrer le club en janvier. Leur situation fait qu’ils sont obligés de mener cette politique et de reporter la date du rendez-vous. Je respecte énormément les dirigeants de Montpellier. On est en totale transparence avec eux. C’est un club familial. Junior évolue chez eux depuis cinq ans. Ils ont envie de trouver un accord. Il faut que ça aille dans le sens du joueur et des deux parties. On va s’asseoir autour d’une table et discuter », a confié le représentant du Français à nos confrères de chez Topmercato.