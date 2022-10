Déçu par le recrutement de l’OM, Jorge Sampaoli, qui ciblait notamment Alexis Sanchez, a claqué la porte. Mais comme la vie est bien faite, le Chilien est arrivé à Marseille quelques semaines après le départ de l’Argentin…

« Je voulais qu’Alexis Sanchez et Arturo Vidal viennent à Marseille car ils savent bouger malgré la dureté du football en France. J’ai toujours essayé de faire venir Alexis au club et quand j’ai planifié cette saison, il était une priorité pour moi », a commenté Sampaoli pour ADN Sports. Cependant, selon lui, Pour autant, l’attaquant n’est pas forcément utilisé au mieux par Tudor…

« Alexis Sanchez a beaucoup de capacités pour être dans ce championnat, mais si les conditions ne sont pas réunies, cela peut être contre-productif. (…) Dans les allers-retours ou les appels, Alexis Sanchez ne trouve pas toujours sa place et passe beaucoup de temps à ne pas toucher le ballon. Les équipes sont de plus en plus physiques en France, mais si tu sais comment te déplacer, c’est plus facile », a-t-il conclu.

