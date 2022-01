Pablo Longoria a tout tenté en vain. Boubacar Kamara quittera l’Olympique de Marseille à l’issue de son contrat en juin prochain. Une désillusion pour le président marseillais qui fixe désormais son prix à 12 millions d’euros.

A l’Olympique de Marseille, un feuilleton perdure depuis plusieurs mois, celui menant à Boubacar Kamara. A seulement 22 ans, le joueur formé à l’OM possède déjà un bagage et une expérience conséquente qui attise forcément l’intérêt des plus grands. Des convoitises dont aurait voulu profiter Pablo Longoria qui avait tenté de le faire quitter le club l’été dernier. A son plus grand malheur, le milieu de terrain est resté à Marseille. Depuis les négociations perdurent pour une potentielle prolongation. Des offres successives que l’Olympien a refusé, constamment, au grand damne de Pablo Longoria qui pensait que son amour pour le club aurait pu faire pencher dans la balance.

Si plusieurs écuries s’intéressent à Boubacar Kamara, il est difficile d’imaginer qu’une seule d’entre ne cède à la tentation et fasse une offre cet hiver alors qu’il sera possible de l’enrôler gratuitement l’été prochain. Pourtant, selon les informations divulguées par Leeds Live, le Leeds United de Marcelo Bielsa serait prêt à faire une proposition dès le mercato hivernal afin de resserrer un milieu en perdition. La presse britannique rajoute même que l’OM réclamerait 12 millions d’euros pour s’en séparer. La somme de la dernière chance pour Pablo Longoria et les finances de l’Olympique de Marseille.