Eric Di Meco ne se fait guère d’illusions concernant une éventuelle prolongation de contrat pour le joueur de l’OM, Boubacar Kamara.

« Je ne crois plus en la prolongation de Kamara. Dans un mois, il pourra signer où il veut… Si Kamara part libre, ce ne sera pas de la faute du joueur, mais de l’ancienne direction qui a l’a laissé arriver dans sa dernière année de contrat. Ne vous retournez pas contre le petit qui a toujours été irréprochable. Le club n’a pas été bon sur ce coup-là. Il y a deux ans, Kamara était le meilleur de l’équipe et c’était le dernier salaire de l’équipe, il fallait le mettre au niveau des joueurs achetés et lui donner 300 000 euros par mois. Lui, il sort du centre de formation et tu ne les respectes pas. Si lui ne veut pas prolonger, tu lui dis : « Nous, on est obligé de te vendre parce que tu vas rapporter 20-30 ME et on ne veut pas te laisser arriver dans ta dernière année ». Si le petit part au clash, tu le mets sur la touche. Si deux ans avant la fin de contrat, tu le mets à la cave, là, il va réfléchir », a déclaré le consultant au micro de RMC.