Toujours à la recherche de nouveaux joueurs afin de venir renforcer son effectif pour la saison prochaine, l’Olympique de Marseille par l’intermédiaire de son président Pablo Longoria serait intéressé par Nathanaël Mbuku.

Si l’on en croit les informations du journaliste de « Foot mercato », Santi Aouna, l’OM serait sur la piste du jeune ailier gauche de 19 ans pour le prochain mercato. Révélation rémoise, Mbuku a inscrit 4 buts pour 2 passes décisives en 32 matchs de Ligue 1 cette saison et le club olympien se serait renseigné. Sous contrat jusqu’en 2023, ce dernier bénéficie d’un bon de sortie cet été et découvrir l’Europa League pourrait aussi lui permettre de continuer sa progression. Attention, car Lille, Lyon et Monaco sont aussi sur le coup. Affaire à suivre…