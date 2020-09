Pablo Longoria à peine arrivé, le nouveau directeur sportif de l’OM est déjà au travail. Ce dernier aurait même repéré un certain Gianluca Scamacca (21 ans) mais la concurrence s’annonce rude.

Ce lundi, “Foot mercato” parlait d’un vrai intérêt et même d’une offre de 12 millions d’euros qui pourrait arriver sur la tables des dirigeants de l’US Sassuolo dans les prochaines heures. Ce mardi, la presse italienne nous annonce que l’OM n’est pas seul sur le dossier menant à l’attaquant Espoir italien.

Le Milan AC mais surtout le Stade Rennais aurait repéré le buteur prêté cette saison en Serie B à Ascoli (9 buts en 32 matchs) et apprécierait son profil. La ressemblance est frappante avec un certain Zlatan Ibrahimovic. En effet, Scamacca (21 ans) mesure 1 m 96 pour 85 kg et reste un véritable Espoir de la Saquadra Azzura. Affaire à suivre…