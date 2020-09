Plusieurs médias italiens annoncent Florian Thauvin sur le départ de l’Olympique de Marseille cet été. Une option qui semble peu probable.

“Thauvin garde un mauvais souvenir de l’Angleterre. Et je ne le vois pas partir tout court, et surtout pour se retrouver dans des clubs qui ne joueront pas la Ligue des Champions. Ça me paraît complètement impossible ! Quand à l’Atalanta, c’est un beau projet, mais Thauvin c’est quand même 400 000 euros par mois… Ils ne peuvent même pas lui proposer le salaire qu’il gagne aujourd’hui”, a indiqué Nicolas Filhol, journaliste pour FC Marseille.

Un départ de Thauvin cet été semble peu probable. L’attaquant de l’Olympique de Marseille est en fin de contrat avec le club phocéen en 2021. En janvier 2021, l’ancien joueur du SC Bastia sera donc en position de force et pourra s’engager avec l’équipe qu’il souhaite pour le mercato de juin 2021.